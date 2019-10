Viabilità, via del Circuito raddoppia e nuova rotatoria all'incrocio con via Pian delle Mele [FOTO-VIDEO]

Via del Circuito a Pescara sostanzialmente raddoppia e verrà creata per questo motivo una rotatoria all'incrocio con via Pian delle Mele.

A illustrare il progetto che potrebbe vedere la luce già nel prossimo anno sono stati questa mattina, lunedì 21 ottobre, l'ex assessore (oggi consigliere regionale) Antonio Blasioli e i consiglieri comunali Stefania Catalano e Piero Giampietro.

Tra 2 giorni, ovvero mercoledì 23 ottobre, il Comune avrà il possesso di alcune aree adiacenti a via del Circuito a seguito di una procedura di esproprio.

Ottenuto il possesso di quei terreni sarà possibile approvare il progetto definitivo e dare il via al bando da mezzo milione di euro per avviare, se tutto dovesse procedere celermente, il cantiere già all'inizio del prossimo anno. Il progetto, approvato dalla precedente giunta di centrosinistra, prevede la realizzazione di una rotaroria all'incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele e la realizzazione di una strada che si ricolleghi a via Valle Roveto ovvero al lungofiume. In questo modo, di fatto, verrà raddoppiata via del Circuito, all'altezza di via Pian delle Mele. L'obiettivo è quello di decongestionare il traffico di una delle strade più congestionate e inquinate della città.

Nel dettaglio la nuova rotatoria sarà a forma allungata con un'isola centrale (7 metri il suo diametro) con un diametro totale di 21 metri, mentre la nuova strada a senso unico sarà larga 3 metri e mezzo più un metro e mezzo di marciapiede e 50 centimetri di banchina sul lato sinistro.

