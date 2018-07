Via Carducci: portici trasformati in dormitori per disperati in pieno centro

Un vero e proprio dormitorio a cielo aperto, con decine di senzatetto e disperati che si rifugiano nei portici di via Carducci, dietro l'elefante a Piazza Salotto. La denuncia arriva da Armando Foschi a seguito della segnalazione avuta dai residenti e commercianti della zona, che lamentano condizioni di degrado inaccettabili.

Degrado non solo per i turisti, i cittadini che percorrono quelle vie e per i residenti e negozianti, ma anche per gli stessi senzatetto che si rifugiano con carrelli e coperte cercando un angolo per dormire:

Alla chiusura dei negozi, poi, si allestisce un vero dormitorio: i senzatetto stendono a terra, sulla parte pavimentata, all’interno dei minitunnel, i cartoni raccattati durante il giorno, al proprio fianco posizionano i propri averi, e, appena possibile, si stendono l’uno accanto all’altro, coprendosi con una coperta fin sulla testa, alla ricerca di una privacy impossibile. Ogni tanto qualche residente

si affaccia pure per stendere un piatto di pasta o per offrire un maglioncino, ma è evidente che sono palliativi, che testimoniano la solidarietà umana della nostra città, ma anche l’incapacità amministrativa di chi da quattro anni e mezzo governa Pescara e non è in grado di fornire assistenza a senzatetto stanziali, dopo che anche il dormitorio di via Alento, pure costruito per ospitare i senza

fissadimora della stazione ferroviaria, è stato adibito a struttura per gestire l’accoglienza dei presunti profughi

I cittadini avrebbero più volte segnalato la questione all'amministrazione comunale senza avere risposta. E Foschi aggiunge che sabato prossimo, in occasione della Notte Bianca, suscita amarezza pensare che fra migliaia di persone che affolleranno la città e centinaia di migliaia di euro spesi per concerti si troveranno anche i disperati dei portici di via Carducci.