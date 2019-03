Via Caduta del Forte a Pescara chiude per i lavori di riqualificazione [MAPPA]

Via Caduta del Forte a Pescara sarà chiusa al traffico veicolare per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione della strada.

Prevista anche una mobilità alternativa sulla quale verranno dirottati sia i veicoli privati che i mezzi del trasporto pubblico come autobus e taxi.

Il cantiere verrà aperto lunedì prossimo, 18 marzo, e la via sarà interdetta al transito e alla sosta, le auto saranno deviate su via Rieti e sul lungofiume mentre gli autobus, in direzione monti mare transiteranno in via Conte di Ruvo e in direzione mare-monti in via Chieti dove verrà spostata la fermata attualmente presente all’incrocio tra via Caduta del Forte e la rotatoria Rampigna. Restano pienamente fruibili via De Gasperi, via Spalti del Re per accedere al Lungofiume dei Poeti da dietro la Questura e via Rieti, mentre vie del Bagno Borbonico resta aperta solo per residenti.

La strada verrà rimessa in sicurezza e resa più fruibile sia alle auto che ai mezzi pubblici, per i quali è uno dei principali snodi.

Come spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Natarelli, «da ordinanza l’intervento richiede dieci giorni ma se le condizioni meteo saranno favorevoli contiamo di chiudere con qualche giorno di anticipo».

Il cantiere interesserà il tratto di via Caduta del Forte compreso fra corso Vittorio Emanuele II e la rotatoria del retrostante ex Rampigna: sarà rifatto il fondo stradale con uno scavo di 30 centimetri, per fare un “cassonetto” migliore, la corsia dedicata presenta oggi diversi avvallamenti e va rinforzata perché possa sostenere il passaggio quotidiano dei mezzi pubblici.

«Via Caduta del Forte è uno snodo mare-monti e monti-mare per la corsia preferenziale», aggiunge Massimiliano Gaspari, responsabile dell’esercizio urbano di Pescara di Tua, «essendo chiusa, tutte le macchine che provengono da nord saranno instradate su via Chieti, diverse le linee interessate: 38-4-5-7-7Cep-8-9-11-12-13-14-15-21 sia feriale che festivi (per i bus che fanno il festivo). Per quanto riguarda l’extra urbano da Chieti, Caramanico, San Valentino e Scafa che passano dalla Tiburtina, useranno via Conte di Ruvo per trovare il naturale sbocco. Metteremo gli avvisi su tutti gli autobus, sul sito di Tua e alle fermate, con la speranza che non vengano staccati, come accade di solito. Daremo notizia delle deviazioni sul sito di Tua e sui mezzi, come pure sulle fermate esistenti».