Via Aterno a senso unico per i lavori di rifacimento dal 19 settembre

Proseguono i lavori nel cantiere per il rifacimento di via Aterno a Pescara.

Questa mattina, sul posto, c'è stato un sopralluogo del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli, che ha incontrato i residenti e i commercianti della zona.

Appare ormai certo, che a partire da mercoledì 19 settembre, verrà istituito il senso unico di marcia mare-monti allo scopo di consentire la sosta dei veicoli su un lato della carreggiata stradale, quello nord, come conferma lo stesso Blasioli.

Queste le parole del vice sindaco:

«Al rientro dal sopralluogo l’Amministrazione si è già attivata con gli uffici tecnici per studiare un senso unico direzione mare-monti che potrebbe già diventare operativo nei prossimi giorni, presumibilmente da mercoledì, come ci conferma il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi con il quale sono tornato nel pomeriggio proprio per valutare la migliore soluzione che potrebbe essere quella che consente il parcheggio sul lato nord, praticamente adiacente alle attività commerciali presenti in zona».

La viabilità alternativa prevederà il passaggio, per chi dovrà attraversare quella parte di città provenendo dalla direzione monti-mare, in via Sacco, oppure sull’Asse attrezzato, entrando dal cementificio.