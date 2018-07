Via Aterno: partono i lavori sulla strada "colabrodo"

Lavori per 800 mila euro nelle strade della zona ovest della città, in particolare in via Aterno dove da anni si attendevano interventi a causa delle buche e dissesti stradali. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli, annunciando l'avvio del cantiere che interesserà anche alcune strade limitrofe.

Interventi che, come spiega Blasioli, riguarderanno anche la rete di acque bianche:

"La strada cambierà in meglio il suo volto, si opererà dapprima per la realizzazione di una nuova rete delle acque bianche che finirà per portare giovamento a tutte le traverse della zona, penso per esempio a via Fiume Verde, dove abbiamo già realizzato un tratto di acque bianche e poi con la fresatura della pavimentazione stradale esistente, la messa in quota di pozzetti e chiusini, l’adeguamento dello strato di collegamento, la realizzazione del tappeto d’usura e della segnaletica orizzontale e infine con la demolizione della pavimentazione del marciapiedi esistenti deteriorati e la realizzazione di scivoli per diversamente abili, riqualificando anche il verde. Avremo marciapiedi percorribili dalle mamme con i passeggini e dai diversamente abili e questa, che dovrebbe essere la regola, in via Aterno diventa una notizia solo nel 2018."

Lavori che agevoleranno anche i mezzi TUA, che hanno il deposito proprio nella zona. Blasioli ha aggiunto che ci saranno disagi per la circolazione stradale nei primi giorni, e per questo ha chiesto pazienza e collaborazione.

"Da martedì sarà quindi vietato il transito e la sosta nella parte di via Aterno compresa da via Orfento e via San Luigi Orione, ma ripeto, la viabilità potrebbe essere consentita dopo i primissimi giorni di lavoro. Ai residenti sarà sempre assicurata l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori mentre la viabilità alternativa verrà dirottata o sull’asse attrezzato o sul percorso via Stradonetto, via Sacco e via San Luigi Orione."

A breve partiranno anche i lavori per il Pendolo 1 e Pendolo 2.