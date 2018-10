Via Aterno, i lavori a rilento fanno infuriare residenti e commercianti

Un cantiere lumaca, fermo da tempo, che sta causando gravi danni ai commercianti della zona ed ai residenti. E' la denuncia che arriva da via Aterno, dove questa mattina il consigliere comunale Pignoli ha convocato una conferenza stampa sul posto dopo aver raccolto l'appello dei negozianti e dei cittadini che si trovano senza marciapiedi e con i lavori bloccati ed a rilento dalla fine dell'estate.

Pignoli sottolinea come il cantiere sia ripartito proprio in coincidenza con la conferenza stampa:

"Non è possibile avere questa parte di via Aterno con un cantiere lumaca, con il senso direzione mare-Monti e auto che comunque transitano indisturbate anche contro senso, rappresentando un pericolo anche per i pedoni. Questa è una situazione paradossale e incredibile con il cantiere che procede a passo lentissimo e che sta causando il crollo degli affari di queste botteghe e negozi di prossimità che hanno visto crollare la clientela e gli affari, anche fino al 70% perché chi prima transitava e aveva modo di fermarsi con l'auto, per andare al bar, in tabaccheria, al panificio o al benzinaio, oggi non può più farlo perché con il cantiere, non è più possibile fermarsi."

Gli anziani invece non riescono a passeggiare a causa dei marciapiedi inutilizzabili, così come accade per le mamme e genitori con figli o carrozzine, con la conseguenza che i negozi sono vuoti. Per questo, Pignoli chiede che i lavori si concludano il prima possibile per restituire normalità ai residenti di via Aterno.