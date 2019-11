Lavori in via Arapietra, la strada diventa a senso unico

Tutto pronto per l'apertura del cantiere per i lavori di riqualificazione di via Arapietra a Pescara.

Sarà avviato domani, martedì 5 novembre, l'intervento di riqualificazione totale della strada di collegamento tra i Colli e il centro città.

Come spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, «sarà effettuata un'opera di sistemazione sia del sottofondo che della pavimentazione stradale, in modo da colmare i punti di avvallamento o abbassamento della sede stradale e restituire così alla via le necessarie condizioni di sicurezza. Saranno anche messi a livello tombini e caditoie».

I lavori andranno avanti per circa 40 giorni e sono previste temporanee modifiche alla circolazione con via Arapietra che sarà totalmente a senso unico in direzione centro città. Quello di via Arapietra è il primo di quattro importanti lavori che interesseranno la viabilità cittadina, per i quali è prevista una spesa di mezzo milione di euro. Le altre strade interessate dalla riqualificazione saranno via Colle Innamorati (è l'intervento più complesso per il quale sono previsti lavori della durata di 80 giorni), Strada Vicinale San Michele e Strada Colle San Donato.

Questo quanto evidenzia Albore Mascia:

«Chiediamo ai cittadini di affrontare con pazienza i disagi che potrebbero verificarsi, disagi che sono inevitabili quando si interviene in maniera massiccia su importanti vie di collegamento. Al termine dei lavori avremo però una strada funzionale e totalmente rimessa a nuovo. Ai residenti la ditta che esegue i lavori garantirà le misure necessarie per accedere alle abitazioni».

Nel frattempo oggi termina la realizzazione della segnaletica della rotatoria in via Caduti di Nassirya e il cantiere verrà spostato in via Colle di Mezzo, dove previa scarificazione dell'asfalto, verrà sistemato il manto stradale, con bonifica di tratti degradati. Saranno inoltre realizzate cunette per la raccolta di acque bianche e messi a norma i marciapiedi, per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il transito sulla strada sarà assicurato da un senso unico alternato regolato con semaforo.