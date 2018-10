San Donato: via Aldo Moro al buio da giorni

Via Aldo Moro, nel quartiere di San Donato a Pescara, al buio da giorni a causa del malfunzionamento degli impianti d'illuminazione pubblica. La denuncia arriva da Pescara Mi Piace con Armando Foschi, che ha raccolto le lamentele e le segnalazioni dei residenti della zona, che dopo le 20 restano con le strade e vicoli al buio. Un problema che si registra in maniera altalenante ormai da circa un anno.

Per questo, Foschi ha chiesto spiegazioni a Pescara Energia e del caso si occuperà anche la Commissione Vigilanza con una seduta ad hoc per capire l'origine dei disservizi e soprattutto trovare soluzioni definitive:

"Alle 20 ormai la notte prende possesso dell’intero rione dove i residenti stanno vivendo una sorta di coprifuoco immaginabile: impensabile uscire di casa con il black out totale, foss’anche solo per gettare i rifiuti. Purtroppo a differenza di quanto accade nelle vie del centro, dove ugualmente abbiamo dovuto denunciare lo stesso disservizio appena un mese e mezzo fa, via Aldo Moro non è un quartiere commerciale, ovvero non ci sono file di vetrine illuminate a compensare l’assenza della pubblica illuminazione, creando, dunque, un oggettivo problema di sicurezza per i cittadini che hanno paura a rientrare in casa"

Foschi sottolinea come la situazione sia particolarmente grave in periferia, come nel caso di via Aldo Moro dal punto di vista della sicurezza dei cittadini e degli automobilisti, con i pedoni poco visibili quando attraversano la strada.