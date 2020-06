Verratti torna a Manoppello per il compleanno del fratello: con lui c'è anche Lavezzi il "pocho"

È tornato in Abruzzo ed a Manoppello per trascorrere un sabato di festa per il compleanno del fratello. Marco Verratti, campione del Paris St. Germain e della Nazionale, torna nella sua terra d'origine assieme alla fidanzata Jessica Aidi per festeggiare il fratello Stefano, con una serata all'agriturismo "La botte". Con lui è arrivato anche un suo caro amico ed ex compagno di squadra: l'argentino Ezequiel Lavezzi detto il "pocho". Per tutti è stata una serata di svago ed i due campioni non si sono risparmiati concedendo selfie ed abbracci ai tifosi e clienti presenti nel locale.

