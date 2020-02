Veronica, la modella e commerciante pescarese che ha conquistato Fabio Fulco

C'è un nuovo amore nella vita di Fabio Fulco, ex di Cristina Chiabotto e protagonista della serie tv "Un posto al sole".

La sua nuova fiamma è la pescarese Veronica Papa, 25 anni, titolare di un negozio di abbigliamento in via Palermo, con un passato da miss.

La 25enne è stata finalista nazionale a Miss Italia nel 2014 dopo aver conquistato in Abruzzo la fascia di Miss Cotonella e vanta anche la partecipazione a Miss Mondo 2016.

Oggi è anche un'affermata modella e sta terminando gli studi all'Aquila all'Accademia delle Belle Arti. L'incontro con il noto attore c'è stato due anni fa, quando Fulco venne scelto per interpretare il principe Vittorio Colonna in occasione del Toson d'Oro di Vasto. Da quel momento, i due sono entrati in confidenza e negli ultimi tempi hanno iniziato a frequentarsi, dopo la rottura del fascinoso Fabio con la fidanzata storica Cristina Chiabotto. Lo scoop è da attribuire al settimanale "Chi" e poi ripreso da "Today", con le foto esclusive della coppia in vacanza alle isole Mauritius.

Veronica mantiene invece la massima riservatezza, evitando di pubblicare post e immagini compromettenti, ma ormai la coppia è uscita allo scoperto e non ci si può più nascondere. Si spera in una uscita pubblica a stretto giro, magari alla discoteca Magika dove la bella mora lavora spesso come p.r.