Problemi dopo i lavori sui sottoservizi in via Venezia: concluso il cantiere di ripristino dell'asfalto [FOTO]

Completati ieri, 15 giugno, i lavori di posa del nuovo manto stradale in via Venezia a Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune annunciando che gli interventi per il nuovo asfalto hanno interessato il primo tratto, fra via Fabrizi e via Bologna, a seguito della comparsa di avvallamenti e sgretolamenti causati dalla precedente posa di reti di sottservizi.

Le stesse imprese che avevano eseguito i lavori sono dovute intervenire per rimettere in piena efficienza la sede viaria spiega il Comune, aggiungendo che è stata realizzata anche la nuova segnaletica orizzontale.