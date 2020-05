Venerdì 15 maggio assemblea in streaming e mobilitazione dei sindacati Usb #cambiamolascuola

Un'assemblea streaming ed una mobilitazione generale domani venerdì 15 maggio per il sindacato Usb scuola, che intende discutere delle proposte per il prossimo futuro del comparto scolastico. Dalle 16 partirà una diretta streaming e per questo il sindacato invita tutti ad inviare proposte a scuola#usb.it e foto con l'hashtag #cambiamolascuola o breve video che saranno pubblicati durante la giornata.

L'Usb scuola ha inviato diverse proposte al Governo ed alle forze politiche mentre il decreto scuola è attualmente in discussione.

Ne discutiamo domani con Luigi Del Prete, Lucia Donat Cattin e Dario Furnari, dell'Esecutivo Nazionale USB Scuola, per approfondire temi, proposte e stato d'avanzamento del decreto, ribadendo i motivi per una mobilitazione nazionale. La diretta sarà trasmessa sul sito scuola.usb.it, sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola e sul canale Youtube USB Scuola, attraverso i quali è possibile interagire tramite messaggi avanzando proposte, portando testimonianze o ponendo domande.

Fra i punti in esame, investimenti straordinari per aumentare l'organico di docenti e Ata, messa in sicurezza delle scuole no al concorso "truffa", sì al reclutamento di precari con tre anni di servizio ed all'esame di stato con semplice scrutinio finale.