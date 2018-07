Una giornata con Vasco: i giovani musicisti pescaresi incontrano il loro idolo

Incontrare Vasco, esibirsi davanti a lui e portarlo a conoscenza dei progetti realizzati attraverso il premio musicale "Massimo Riva". Il desiderio recondito dei giovani musicisti montesilvanesi si è finalmente realizzato. Ad accompagnare i ragazzi del Centro Musicale L'Assolo all'incontro con il mito italiano del rock è stato il direttorr artistico della scuola musicale di Montesilvano, Simone Pavone.

L'iniziativa rientra nello scambio culturale con il Comune di Zocca, città natale di Vasco Rossi.

Simone Pavone ha spiegato:

"Per l'occasione abbiamo organizzato un mini concerto che ha visto i ragazzi esibirsi nei più celebri brani di Vasco Rossi, ma anche in quelli che abbiamo costruito durante il campus legato al Premio Riva. E’ stato un vero onore per noi e fonte di enorme soddisfazione ricevere il suo apprezzamento. Vasco ha sottolineato il valore di queste iniziative che possono diffondere il nome di Massimo Riva e della scuola che lui stesso ha voluto far nascere"