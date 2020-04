L'ex pubblico ministero di Pescara Varone attacca il Governo: "Decreto per la fase 2 incostituzionale"

L'ex pm di Pescara Gennaro Varone attacca con un video su Youtube il Governo Conte in merito al decreto per l'emergenza Coronavirus che entrerà in vigore dal 4 maggio, quando inizierà la fase di ripartenza. Secondo Varone, noto per le numerose inchieste importanti portate a termine a Pescara ed in Abruzzo fra cui Sanitopoli ed i procedimenti nei confronti del senatore D'Alfonso, il decreto sarebbe incostituzionale in quanto di fatto limiterebbe le libertà personali delle persone, che sono invece tutelate, garantire e riconosciute dalla Costituzione.

"Vietare gli assembramenti non può includere il divieto di andare a trovare un amico, di uscire a fare una passeggiata con la fidanzata o coniuge alla distanza che si ritiene opportuna. Ci viene vietato di vivere una vita di relazioni, con un controllo sulla privacy individuale inaccettabile"

Il magistrato inoltre evidenzia come questo piano si limiti semplicemente ad imporre divieti, senza predisporre piani concreti ed operativi per garantire la salute dei cittadini.