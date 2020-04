Morto Valter Palusci, messo comunale a Città Sant'Angelo: il cordoglio del sindaco

Città Sant'Angelo in lutto per la scomparsa di Valter Palusci, messo comunale scomparso con il Covid-19 (Coronavirus).

Palusci, molto conosciuto e apprezzato nella comunità angolana, aveva 64 anni ed è deceduto nell'ospedale di Pescara.

A ricordare la figura di Palusci è stato lo stesso sindaco Matteo Perazzetti che gli ha dedicato un ricordo con un post su Facebook.

"Ci sono persone che accompagnano quotidianamente la nostra vita, riempiendo le giornate con gentilezza, sorrisi, sacrifici, dedizione al lavoro e rispetto", scrive il primo cittadino, "Valter Palusci era una di queste. Per tanti anni ha lavorato negli uffici del nostro comune, svolgendo sempre un ottimo operato. Valter si è continuamente contraddistinto per signorilità e capacità, mettendosi a disposizione di tutti, in ogni momento e in ogni occasione. Una vera colonna portante per tutti quanti noi. Quando mi è stato comunicato il suo decesso, mi è crollato il mondo addosso. Città Sant’Angelo, da oggi, perde un punto di riferimento, e un infaticabile lavoratore. A tutta la sua famiglia, va il pensiero e la preghiera dell’amministrazione comunale, del Consiglio Comunale, di tutti i dipendenti comunali e dell’intera comunità angolana. Seneca diceva: "Il giorno che temiamo come ultimo è soltanto il nostro compleanno per l'eternità” e Valter vivrà eternamente nei nostri cuori. Ciao Valter, riposa in pace".