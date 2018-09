Decine di fan abbracciano Valeria Marini a Montesilvano [FOTO]

Decine e decine di fan oggi pomeriggio, mercoledì 26 settembre, hanno atteso a Montesilvano l'arrivo di Valeria Marini.

La popolare showgirl sarda si è presentata, con notevole ritardo, nella farmacia Linfa di corso Umberto I.

Infatti l'appuntamento era stato annunciato dalle 16:30 alle 19:30, ma la Marini è giunta dai suoi fan solo poco prima delle 19 a causa del traffico incontrato in autostrada provenendo da Roma.

Ma una volta arrivata anche la snervante lunga attesa è svanita e tutti i suoi fan l'hanno avvicinata per scattare foto, selfie e per scambiare due parole con la starlette che in queste settimane è su Canale 5 nella prima edizione di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura.

La Marini all'interno della farmacia Linfa ha svelato tutti i segreti della sua forma fisica «con i programmo e i prodotti a basso carico glicemico di Gianluca Mech».