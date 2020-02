Concorrente di Loreto Aprutino ai "Soliti ignoti" su Raiuno [FOTO]

La donna è arrivata a giocare per 164mila euro, ma ha dimezzato il montepremi a 82mila euro per far togliere 4 persone. Successivamente Valeria ha chiesto pure l'ausilio del "binocolone", scendendo così a 65.600 euro in gettoni d'oro