Valentinetti scrive alle famiglie della Fondazione Paolo VI: "Vi siamo vicini"

Monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Fondazione Paolo VI, ha scritto una lettera alle famiglie che quotidianamente si affidano ai servizi della struttura di riabilitazione:

“Probabilmente – scrive il vescovo – molti sentono la fatica di questo momento. In tanti altri c’è lo scoraggiamento, questo non è il momento di cedere alle pur inevitabili debolezze. Vi sono vicino non solo come presidente e responsabile della Fondazione ma anche come pastore della nostra arcidiocesi Pescara-Penne, di cui la maggior parte di voi fa parte. Questo mio scritto vuole raggiungervi perché, anche se siamo in una Pasqua particolarmente più unica che rara, vorrei farvi giungere il mio augurio di grande speranza”.