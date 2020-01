Estesa fino al 15 febbraio la vaccinazione in Abruzzo per l'influenza

Proseguirà fino al 15 febbraio prossimo la campagna di vaccinazione antinfluenzale della Regione Abruzzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela sanitaria della Regione confermando che l'Abruzzo è una delle regioni più colpite con un piccolo molto alto di casi, pari a 19,65 casi ogni mille assistiti.

Il vaccino, spiegano, è fondamentale anche per limitare le possibili complicanze dei sintomi oltre che per la profilassi contro il contagio. Sono già disponibili 8838 dosi (2180 nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 2628 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 2080 nella Asl di Pescara e 1950 nella Asl di Teramo), è estesa gratuitamente a tutti i soggetti richiedenti e non solo agli ultra 65enni.

A Pescara e provincia è possibile vaccinarsi qui: