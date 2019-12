Chiusa l'uscita di Roseto degli Abruzzi dell'autostrada A14 per il sequestro di un viadotto

Chiusa da ieri, sabato 7 dicembre, un'uscita dell'autostrada A14 in Abruzzo.

In particolare non è più possibile utilizzare l'uscita di Roseto degli Abruzzi per chi proviene da nord ovvero da Ancona.

A motivare la chiusura dell'uscita è una riduzione di carreggiata conseguente al sequestro del viadotto Vomano da parte della Procura di Avellino. Stazione chiusa anche in entrata per chi è diretto verso Ancona, per la presenza ravvicinata delle rampe di accelerazione-decelerazione con il viadotto stesso fino a quando sarà mantenuto il provvedimento di sequestro.

In alternativa, a chi proviene da Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Teramo-Giulianova e, tramite la strada statale 80 e la strada statale 16, raggiungere Roseto.