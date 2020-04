La Croce Rossa consegna uova e colombe di Pasqua ai colleghi del 118 e alimenti alle famiglie bisognose

Prosegue l'azione del Comitato di Spoltore della Croce Rossa Italiana per venire incontro ai bisogni del territorio, per alleviare i disagi e la sofferenza delle persone, ma anche per esprimere solidarietà a chi lavora senza sosta per il bene comune.

I volontari hanno iniziato a distribuire alle famiglie in difficoltà pacchi di viveri confezionati grazie alle cospicue donazioni ricevute da Rustichella d'Abruzzo e dal punto vendita Lidl di Pescara in viale Marconi.

Il presidente Pierluigi Parisi ringrazia le 2 attività commerciali per la grande generosità dimostrata. Dalla D'Auria distillerie & energia spa di Ortona, la Cri di Spoltore ha anche ricevuto 50 litri di alcool etilico denaturato.

Un semplice ma sincero gesto di riconoscimento è stato inoltre compiuto, in collaborazione con la Croce Rossa di Pescara presieduta da Gianluca Desiderio e di concerto con il presidente regionale Cri Gabriele Perfetti, verso gli amici e colleghi della Centrale Suem 118 di Pescara: consegnate uova e colombe pasquali a tutto il personale che in questo periodo di coronavirus ha triplicato il proprio impegno per portare soccorso a quanti ne hanno bisogno. La delegazione della Croce Rossa è stata ricevuta dal direttore del 118, Vincenzino Lupi che ha ringraziato a nome di tutti i medici, infermieri e autisti.

"Il tempo della gentilezza è tutto questo e altro ancora per le donne e gli uomini di Croce Rossa Italiana; essere al fianco delle nostre comunità è un impegno che cerchiamo di portare avanti giorno per giorno con serietà", dice il presidente Parisi, "dalla consegna farmaci e viveri a domicilio all'assistenza nella Casa di Riposo delle Sorelle della Misericordia; dai trasporti infermi e dializzati alla gestione della Sala Operativa; dal supporto Psicosociale al lavoro in rete con altri Comitati e Associazioni.