7mila uova di Pasqua donate dal Banco Alimentare a bisognosi e detenuti [FOTO]

7mila uova di Pasqua donate dal Banco Alimentare a bisognosi e detenuti. Un dolce pensiero pasquale che è stato messo a disposizione dalla Nestlè. Nello specifico, 230 uova sono state inviate ai carcerati di Pescara e Chieti. E sulle tavole finiranno anche dolcetti donati dall’azienda Sapori Veri di Notaresco: 1980 kg tra pasticcini e biscotti.

Ecco cosa spiega Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare

“Si tratta di donazioni particolarmente gradite, che allietano giorni difficili per tutti, e che il Banco Alimentare dell’Abruzzo ha scelto di destinare sia ai sempre più numerosi bisognosi, sia a chi si trova in una condizione di reclusione carceraria: un gesto di attenzione in un momento storico difficile e in occasione di una festività importante come la Pasqua, augurando a tutti una pronta e vera rinascita”.