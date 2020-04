Uova di Pasqua, colombe e gelato donati dai privati alle famiglie bisognose di Pescara [FOTO]

La solidarietà e la beneficenza sono 2 cose che di certo non sono mancate a Pescara in questa Pasqua 2020 così particolare a causa delle misure restrittive per il Coronavirus decise dal Governo con il decreto.

Sono state infatti diverse le aziende private che hanno deciso di donare i loro prodotti al Comune che tramite il Coc (centro operativo comunale) li ha smistati alle famiglie bisognose pescaresi.

Come fa sapere il sindaco Carlo Masci sono state consegnate mille uova di Pasqua donateci dalla "Dea Dolciaria" e cento chili di gelato donatoci dalla gelateria "A Modo Mio". Cosegnate anche le colombe donate dalla Time Rivestimenti.

La Asl di Pescara invece ringrazia la Balocco s.p.a. per la donazione di oltre 400 colombe pasquali, consegnate agli operatori in servizio nei reparti, allietati in una pausa di dolcezza, la Dolciaria Falcone per la donazione di oltre 800 confezioni dolciarie e le Confetture D'Alessandro per la consegna delle crostate.

