Università all'ex Cofa, nuova caserma dei vigili del fuoco e asse attrezzato più lungo: i progetti per la Pescara del futuro

Sono diversi i progetti inseriti dall'ammnistrazione comunale di Pescara nell'aggiornamento del Dup, il Documento unico di programmazione 2019-2021.

La discussione della delibera è prevista nel prossimo consiglio comunale in programma lunedì alle ore 9.

Il primo progetto della lista è quello dell'università del Mare che la giunta Masci vorrebbe nell'area dell'ex Cofa sul lungomare sud con tanto di auditorium da 1.500 posti e parco urbano. Connesso a questo progetto c'è anche il prolungamento dell'asse attrezzato.

Altro progetto è quello riguardante la nuova caserma dei vigili del fuoco nelle aree comprese tra via Cetteo Ciglia e via Lago di Campotosto, poi la demolizione dell'ex Enaip sul lungomare nord come già annunciato e l'ex scuola di Villa Fabio che non ospiterà più lo Spaz ma passerà al liceo Misticoni-Bellisario. Ma anche l’individuazione di un sito adatto all’insediamento di un nuovo canile per poi proseguire con la redazione del progetto e l’espletamento delle procedure necessarie all’affidamento dei lavori (le ipotesi sono via Prati o un terreno in un comune vicino a Pescara). Inoltre, come annunciato, si andrà avanti con lo sgombero degli alloggi popolari occupati abusivamente.