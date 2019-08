Università D'Annunzio: uno sportello dedicato alle borse di studio allo sPaz

Uno sportello dedicato agli studenti dell'Università D’Annunzio per la richiesta delle borse di studio, per fornire assistenza e tutte le informazioni necessarie per ottenere i contributi. Ad attivare il servizio è l'Associazione Universitaria “PAS-Partecipazione Attiva Studentesca” nei locali dello sPaz, il centro d'aggregazione giovaneli, di via Del Circuito 238.

Marco Pomante, coordinatore del progetto, ha speigato che sarà possibile compilare la domanda con tutte le informazioni su quali agevolazioni spettano al candidato studente: