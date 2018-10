È San Cetteo anche per gli studenti, università chiusa per la festa del santo patrono

Niente lezioni all'Università d’Annunzio, come d'altronde negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, durante la giornata di domani, mercoledì 10 ottobre. La sede pescarese di viale Pindaro, infatti, restera' chiusa per la festa di San Cetteo, patrono della città, mentre nel campus di Chieti le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.

I mercati rionali e coperti, invece, si svolgeranno normalmente in via straordinaria. Questa mattina il sindaco Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza relativa.

Inoltre Attiva informa gli utenti interessati che, benché ricorra la festività del Santo Patrono, sarà regolarmente effettuato il ritiro dei rifiuti porta a porta.