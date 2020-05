Universal Caffè dona macchinette e capsule ai reparti Covid19 dell'ospedale di Pescara

L'azienda di Moscufo Universal Caffè ha deciso di donare ai reparti Covid19 dell'ospedale di Pescara macchinette e caffè. La donazione ha interessato anche il laboratorio che si sta occupando dei tamponi. Questa mattina c'è stata la consegna alla presenza del direttore generale facente funzioni della Asl di Pescara, Antonio Caponetti, e del direttore commerciale di Universal, Paolo Del Rosario.

Un piccolo gesto di solidarietà per gli operatori sanitari che ormai da più di due mesi sono impegnati nella battaglia contro il virus; ogni reparto avrà a disposizione una nuova macchinetta da caffè e relative capsule. Caponetti ha voluto ringraziare la Universal per l'attenzione e sensibilità dimostrata. L'amministratore unico e direttore commerciale Camiscia e Del Rosario hanno commentato:

"In modo simbolico, abbiamo scelto di destinare macchine da caffè e caffè -ai reparti Covid-19 e al laboratorio dell'ospedale di Pescara in cui lavorano instancabili tanti operatori sanitari, emblema della lotta al coronavirus. La nostra azienda, che negli anni è divenuta simbolo del 'made in Italy' nel mondo pur rimanendo sempre legata al territorio abruzzese, vuole così esprimere gratitudine e riconoscimento per tutto ciò che il personale ospedaliero sta facendo per l'Abruzzo e per il Paese in queste settimane di emergenza"