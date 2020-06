Unisc lancia "E-state in Italia": fra le proposte anche alcune località del Pescarese

Promuovere il turismo nazionale in un momento molto difficile per tutto il Paese, raggiungendo oltre 900 mila italiani. È questo l'obiettivo della campagna avviata dall'Unisc denominata "E-state in Italia" e che sarà diffusa nei tremila uffici sparsi in tutte le regioni italiane, fra 2100 Caf e 600 patronati, 103 Caa.

Il patrimonio turistico, naturale e storico del nostro Paese è immenso sottolinea l'Unisc e dunque per quest'anno gli italiani dovrebbero scegliere di rimanere nel loro Paese per trascorrere le ferie.

L’Unsic ha predisposto una directory nel proprio portale (https://unsic.it/news/e-state-in-italia/) con la selezione di oltre 650 località italiane, ognuna con uno o più link di collegamento, 20 di base per ogni regione, più tutti i capoluoghi di provincia e le 55 località preservate dall’Unesco.

Nel Pescarese, oltre al capoluogo, sono proposte Caramanico Terme e San Bartolomeo in legio a Roccamorice.