Un'opera di Ugo Cerasoli donata al Comune di Pescara - FOTO

Donata al Comune di Pescara un'opera originale olio su tela di Ugo Cerasoli, artista scomparso nel 2011. La consegna ufficiale si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Masci, dell'assessore Saccone, del presidente della commissione ambiente Petrlli e della presidente della commissione cultura Peschi.

A consegnare l'opera il figlio del pittore, il dottoer Giuseppe Cerasoli, chirurgo pediatra di fama mondiale che ha anche lanciato la proposta di posizionare delle copie laser delle opere del padre in varie zone e luoghi della città. La proposta, spiega Petrelli, sarà valutata dal comune. Cerasoli era molto legato a Pescara dove ha sempre vissuto ed operato fino al 2011 come spiega lo stesso Petrelli:

Nella sua vita l’artista Cerasoli ha prodotto oltre 200 opere, alcune delle quali si trovano nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, una è nella Camera di Commercio e un’ultima è esposta nel Santuario del Cuore Immacolato di Maria-Padri Oblati in via Vespucci. Ora, al di là dell’eventuale allestimento di una mostra, come l’antologica già organizzata nel 2013, Giuseppe Cerasoli vorrebbe preparare una sorta di allestimento permanente e itinerante che sappia coinvolgere tutta la città, ovvero riprodurre alcune opere di Ugo Cerasoli con uno speciale laser su tela, non potendo esporre all’aperto e senza vigilanza le opere originali rischiando di danneggiarle, e installare tali copie in luoghi simbolo della città, come potrebbero essere anche delle scuole, o l’Aurum, e poi farle ruotare