"Stop ai morti sul lavoro in Abruzzo": l'Ugl lancia un appello alle istituzioni

Una strage silenziosa in Abruzzo. L'Ugl, con il segretario regionale De Amicis, torna a lanciare un appello per la questione delle morti sul lavoro, ricordando gli ultimi episodi avvenuti sul territorio abruzzese, fra cui l'incidente di Gianfranco Bellini morto sull'asse attrezzato dopo aver urtato un bullone del guardrail mentre si recava al lavoro.

Secondo l'Ugl, occorre intervenire ognuno per la sua parte, dalle istituzioni alle aziende ed enti pubblici che devono promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, non essendo accettabile il fatto di non far rientro a casa dopo essere usciti per lavorare: