Riaprono gli uffici passaporti, armi e licenze della Questura: le procedure da seguire

Da lunedì 18 maggio l’ufficio Passaporti riattiverà l’agenda elettronica per le prenotazioni on line per la richiesta di passaporto. Si raccomandano la mascherina, i guanti di protezione e il distanziamento sociale di almeno un metro