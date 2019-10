Turrivalignani, il Comune intitola il parco pubblico al tenente Oscar D'Angelo

Il parco pubblico di Turrivalignani di piazza Umberto I, sarò intitolato al tenente della guardia di finanza Oscar D'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale annunciando che la cerimonia si terrà il 4 novembre prossimo alle ore 10.30, in occasione della festa delle forze armate.

A D'Angelo, originario proprio del paesino del Pescarese, medaglia d'argento al valore militare per il coraggio mostrato e deceduto nel 1936, sarà dunque intitolata la piazza su istanza e richiesta dei nipoti in collaborazione con il Comune. All'evento sono stati invitati tutti i sindaci della zona, oltre al prefetto Basilicata, i rappresentanti delle associazioni degli ex combattenti, gli alpini, le associazioni locali e le classi scolastiche di Turrivalignani.