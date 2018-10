Tumore al seno, visite gratis con la Lilt: domani ultimo giorno per prenotarsi

Domani, martedì 9 ottobre, è l'ultimo giorno utile per partecipare alla campagna di screening gratuito per le donne under 50 della Lilt per la prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno infatti è tornata l'iniziativa "Nastro Rosa 2018" che vede il Ponte Flaiano e la torre comunale colorarsi di rosa per ricordare alle donne l'importanza della prevenzione per questo genere di tumori.

Le visite saranno effettuate negli ambulatori di Pescara in via Rubicone ed a Tocco da Casauria. L'associazione ricorda:

La Lilt a livello regionale e provinciale si è collegata con l’Azienda sanitaria Asl e abbiamo preso accordi stringenti per non

sovrapporci nell’attività di prevenzione, ovvero la Asl di Pescara farà le sue indagini gratuite sulle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e, per aderire allo screening della Asl di Pescara, basterà chiamare il numero 085.4253939 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica screeningoncologici@ausl.pe.it e la responsabile del servizio è la dottoressa Minna. La Lilt di

Pescara nel ‘Nastro Rosa 2018’ opererà sulle donne con meno di 50 anni che sino a domani, martedì 9 ottobre potranno prenotare la propria visita gratuita chiamando i numeri 328.0235511 oppure 338.5885788, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni, tranne i festivi.

Per partecipare è necessario iscriversi alla Lilt ad un costo 10 euro, fatta eccezione per chi farà le visite a Tocco da Casauria dove la Lilt è presente per il primo anno.