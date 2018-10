"Nastro Rosa 2018", tumore al seno: ecco come fare per avere la visita gratis

Visite gratis per le donne under 50 di Pescara e provincia per la prevenzione del tumore al seno. Torna anche quest'anno la campagna della Lilt ‘Nastro Rosa 2018’ in collaborazione con il Comune di Pescara che prevede uno screening gratuito negli ambulatori di via Rubicone a Pescara e di Tocco a Casauria.

Per il 2018 la campagna è rivolta in particolare alle donne dai 30 ai 49 anni, che non rientrano dunque nel programma di screening della Asl che invece si rivolge alle over 50. Da domani 3 ottobre fino al 9 ottobre sarà possibile prenotarsi per l'esame chiamando i numeri 328.0235511 oppure 338.5885788, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni, tranne i festivi. Le visite inizieranno dopo l'11 ottobre, mentre i numeri sono validi per prenotare sia a Pescara che a Tocco da Casauria. Se il medico riterrà necessaria una ecografia, potrà essere prenotata negli ambulatori di via Rubicone a Pescara. Per partecipare alle visite occorre solo la tessera di iscrizione alla Lilt di 10 euro che da diritto a partecipare a tutte le campagne di prevenzione nell'anno solare. A Tocco da Casauria invece non sarà necessaria la tessera.