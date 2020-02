Tua replica ai sindacati sulla questione della pulizia e sanificazione di autobus e treni: "Solo sciacallaggio"

Dura replica dell'azienda di trasporto pubblico abruzzese Tua ai sindacati che, nelle ultime ore, avevano denunciato gravi carenze nella pulizia e sanificazione dei treni ed autobus regionali, segnalando di aver chiesto più volte interventi per migliorare i livelli igienico sanitari sui mezzi.

Secondo la Tua, si tratta di sciacallaggio ed attacchi ingiustificati e gravi, soprattutto in questo momento in cui l'opinione pubblica è preoccupata per l'emergenza Coronavirus. Proprio in merito all'epidemia, Tua fa sapere di aver applicato e dato il via a tutti i protocolli e le misure di prevenzione, recependo l'ordinanza del presidente Marsilio e specificando che il problema della pulizia della biglietteria è già stato risolto da giorni. Per far fronte al Coronavirus, sono stati acquistati dispositivi sanitari fra cui flaconi di gel per le mani, spray, guanti, mascherine.

In merito alle pulizie sui mezzi, si precisa che Tua ha in essere un appalto di pulizie strutturato in modo particolarmente analitico, nel quale sono state previste anche le operazioni di pulizia e disinfezione in linea con le stesse indicate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione. Al fine di intensificare le misure di pulizie e di disinfezione dei mezzi, l’azienda si è già prodigata a richiedere ulteriori prestazioni in tal senso. Nel caso dei treni, Tua, da anni, procede sistematicamente alla sanificazione dei vagoni con un particolare prodotto, denominato “Virkon”, suggerito dalla Asl.

Secondo Tua, infine, si è creato un allarmismo ingiustificato che sfiora il procurato allarme da parte dei sindacati.