Tua: ripartono i servizi scolastici

Riparte il 10 settembre il servizio scolastico per gli studenti che utilizzano gli autobus delle linee Tua, l'azienda dei trasporti regionali abruzzese. Tua ha voluto puntualizzare alcune importanti considerazioni in merito proprio alla gestione del trasporto scolastico.

Con l'autonomia concessa ai dirigenti scolastici la data di riapertura dell'anno scolastico varia da istituto ad istituto; l'azienda riuscirà comunque a garantire con i servizi di trasporto feriali gran parte dei collegamenti per le località che ospitano istituti scolastici. Anche gli orari ed i percorsi varieranno in base alle esigenze di alcuni istituti come nel caso dei rientri pomeridiani o nel caso di dislocazioni temporanee in altre sedi.

Sul fronte degli abbonamenti, Tua ha pubblicato sul sito ufficiale www.tuabruzzo.it l'elenco delle agenze dove è possibile acquistare gli abbonamenti o rinnovare la tessera di riconoscimento necessaria per gli abbonamenti nominali. Il rinnovo degli abbonamenti può essere fatto anche sul sito web o tramite l'app MyCicero con tessera valida. Considerando il peridoo di forte domanda di richieste di rilascio e rinnovo degli abbonamenti, l'azienda cercherà di far fronte a qualsiasi esigenza auspicando però un maggiore utilizzo dei canali web.