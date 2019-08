Tua: al via la chiusura di un'officina a Pescara, Giuliante: "Basta sprechi"

Al via la chiusura di una delle officine meccaniche della Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese, presenti a Pescara. Lo ha annunciato il presidente Giuliante sottolineando come la scelta vada nella direzione di una razionalizzazione dei costi ed un'efficienza dei servizi.

Per questo, nell'ottica che ha portato alla fusione fra la Gtm e l'Arpa, appare paradossale aggiunte Giuliante che vi siano a pochi metri di distanza due officine con una doppia autonomia e raddoppio di attrezzature e di spese.

Credo sia opportuno, con assoluta immediatezza, porre rimedio razionalizzando in un’unica sede, all’uopo strutturata ed efficientata, per dare una più puntuale risposta al problema delle manutenzioni che sta creando non pochi disagi all’Azienda. Si è data disposizione acché ci si attivi per un’immeditata soluzione del problema che, in tempi brevissimi, rompa le logiche di un sistema duale che non ha alcuna ragione di esistere e che si è rivelata, ad oggi, troppo costosa per la Tua Spa.