Tua, nominato il nuovo Cda: Giuliante confermato presidente

Nominato il nuovo consiglio d'amministrazione di Tua, la società del trasporto pubblico abruzzese. Durante l'ultima assemblea dei soci, il presidente della Regione Marsilio ha riconfermato presidente Gianfranco Giuliante, già assessore regionale e nominato nel consiglio Guido Cerolini Forlini, 59 anni di Pescara, medico specializzato in cardiologia, Antonio Prospero, 74 anni, di Vasto, imprenditore, già assessore regionale e sindaco di Vasto, Annalisa Bucci, 48 anni, avvocato di Chieti, e Barbara Petrella, 48 anni, aquilana, dottore commercialista.

Nel collegio sindacale troviamo Giuseppe Farchione di Città Sant'Angelo, 59 anni, dottore commercialista, e Annalisa Di Stefano aquilana di 51 anni, dottore commercialista che ricoprirà la carica di presidente. Il terzo componente del collegio, estratto a sorte, è Ezio De Ritis.

Marsilio ha ringraziato i consiglieri uscenti per il lavoro svolto che ha permesso a Tua di chiudere il bilancio in attivo, annunciando la presentazione del nuovo Cda e del collegio sindacale durante la convention in programma a Lanciano il 5 luglio prossimo.