Tua, nuove misure restrittive per i passeggeri e gli autobus a causa del Coronavirus

Nuvoe disposizioni restrittive da parte di Tua per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A partire da domani 8 marzo, infatti, su tutti gli autobus in circolazione scatteranno ulteriori misure di prevenzione, come concordato con le organizzazioni sindacali a margine dell'incontro avuto lo scorso 5 marzo.

In particolare, dalla giornata di domani, domenica 8 marzo 2020, verrà inibita la porta di salita anteriore degli autobus e l’aria nell’immediata prossimità dell’autista.Questa misura preventiva, tra l’altro adottata anche da altre aziende di trasporto, avrà validità fino all’emissione di una nuova disposizione aziendale.

Inoltre, la Tua invita i passeggeri a mantenere una distanza di almeno un metro dove possibile e di sedersi in modo alternato quando si occupano i posti a sedere.