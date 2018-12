Tsunami in Indonesia: parla l'imprenditore pescarese Maurizio Verrocchio

La notizia del giorno che ha riempito le cronache internazionali riguarda la catastrofe avvenuta sulle spiagge indonesiane di Lampung e Java dove un violento tsunami ha provocato centinaia di vittime e una gigantesca devastazione. L'onda anomala e' stata provocata da frane sottomarine, conseguenza di un'eruzione vulcanica del Krakatoa, il "bambino" presente nei fondali oceanici che gia' un secolo fa scateno' un apocalisse di proporzioni bibliche. Il bilancio dei morti e' destinato a salire e dalla Farnesina giungono notizie rassicuranti sulla sorte dei tanti italiani residenti in Indonesia.

A Pescara in molti si sono preoccupati circa le condizioni di Maurizio Verrocchio, lo storico titolare di Thomas che da piu' di tre anni si e' trasferito a Bali. Lo abbiamo contattato telefonicamente e lui stesso vuole tranquillizzare i tantissimi amici che non hanno avuto sue notizie:

"Sto bene, grazie a Dio. Mi trovo distante dal luogo del disastro e qui a Bali non e' successo assolutamente nulla. Da queste parti, pur essendo una zona altamente sismica, non si registrano maremoti e terremoti tali da spaventare la popolazione. Si teme pero' un improvviso risveglio del vicino vulcano Agung che ogni tanto sprigiona polveri e lava, ma al di la di interruzioni del traffico aereo non c'e mai stato nessun segnale di allerta. Questo e un posto incantevole, indicato per gli amanti della natura incontaminata e della meditazione. Saluto con affetto i miei concittadini invitandoli a venire in vacanza in oriente"