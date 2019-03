Truffe agli anziani: consigli utili per evitare raggiri e furti

Un convegno - dibattito per dare consigli utili alle persone anziane, spesso vittime di raggiri e furti da parte di malintenzionati e criminali che, con banali scuse, si fanno consegnare cifre in denaro o riescono ad entrare in casa per poi portare via soldi e preziosi.

Giovedì 21 marzo appuntamento nella sala "Di Giacomo" di Palazzo Baldoni a Montesilvano per l'incontro "Non ci casco - occhio alla truffa: per vivere sicuri in casa e fuori" organizzato dalla Segreteria Regionale del Tribunale del Consumatore presieduta da Roberto Rosa.

Saranno presenti il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, il dottor Dante Cosentino della Squadra Mobile di Pescara, il tenente Casale Nicolino della Polizia Municipale di Montesilvano, il comandante della compagnia dei carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, il capitano Giudo Angelilli della Guardia di Finanza di Pescara.