Truffe, sms ed e-mail sospette, Contribuenti Abruzzo: "Nel Pescarese imperversa lo smishing"

Attenzione alle truffe messe in atto tramite l'invio di sms ed e-mail sospette.

A lanciare l'allarme è il Contribuenti Abruzzo che segnala come nel Pescarese imperversi lo smishing.

L'associazione dei consumatori ricorda come operare online «sui conti correnti e per acquisti è di indubbia convenienza e tale “modus operandi" andrebbe sicuramente incentivato, ma con attenzione. Periodicamente, abbiamo nota di truffe on line, che ormai non trascurano neppure l’Abruzzo ed in particolare il pescarese. Una delle truffe recentemente più in voga è lo smishing».

Questo quanto spiega Donato Fioriti, presidente di Contribuenti Abruzzo: