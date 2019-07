Maltempo, tromba marina davanti alla costa di Pescara [FOTO]

La condizione di instabilità climatica continua a interessare Pescara e in generale la costa abruzzese.

Dopo qualche sprazzo di pioggia nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, intorno alle ore 17:30 in tanti hanno segnalato la formazione di una tromba marina di fronte al mare del capoluogo adriatico visibile anche da Montesilvano e Francavilla al Mare.

Guardando verso est ovvero verso il mare il cielo è attualmente molto nuvoloso e tutti coloro che si trovavano in spiaggia o nelle vicinanze del lungomare hanno visto distintamente una tromba marina dopo la quale se ne stavano formando altre due.

La tromba marina è un fenomeno che si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e presenta in genere una minore intensità rispetto a quello terrestre per la maggiore instabilità della base, dovuta alla presenza dell'acqua.

Le previsioni meteo elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org indicavano infatti da oggi pomeriggio la possibilità di rovesci e temporali soprattutto nell'entroterra e nelle zone montane con estensione anche alla costa in serata e in nottata.

Alcuni lettori ci hanno inviato le foto che trovate nella galleria. Anche su Facebook in tanti hanno condiviso le immagini della tromba marina, che non è un evento così raro.