Tripadvisor: per gli stranieri si mangia meglio nei ristoranti del Molise rispetto a quelli abruzzesi

Agli stranieri piace mangiare nei ristoranti italiani, anche se preferiscono quelli del Molise rispetto a quelli abruzzesi. E' quanto emerge dallo studio condotto da Tripadvisor, il noto portale di recensioni dei ristoranti presente in tutto il mondo, che ha analizzato i commenti lasciati dai clienti, riuscendo a fornire un quadro abbastanza preciso delle tendenze culinarie e delle preferenze dei clienti sparsi per il globo.

Andando ad analizzare i dati italiani, l'Umbria risulta la regione più apprezzata sia dagli italiani che dagli stranieri per il secondo anno consecutivo. Spicca l'ottima prestazione della Calabria, quarta per gli italiani che supera la Valle D'Aosta. Ma, come già accennato, ottima performance dei "cugini" del Molise, terza regione preferita dagli stranieri, che supera proprio l'Abruzzo, Toscana, Basilicata e Trentino Alto Adige.

Analizzando infine i punteggi medi dei viaggiatori italiani nel mondo, i paesi orientali guadagnano consensi: 8 dei 10 paesi più apprezzati dai clienti italiani nel mondo sono asiatici.