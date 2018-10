Il tribunale di Pescara "spogliato" delle lastre in marmo di Carrara [FOTO]

Proseguono i lavori di smontaggio delle pareti esterne del tribunale di Pescara.

In particolare, gli operai si stanno occupando di smantellare le centinaia di lastre bianche in marmo di Cararra che erano state usate per ricoprire le pareti esterne di palazzo di giustizia.

Purtroppo però quel tipo di materiale mal si è adattato alla funzione alla quale è stato chiamato. Per questa ragione, per motivi di sicurezza, già da molti anni erano state transennate tutte le aree a rischio distacco.

Adesso però, che i pannelli smontati iniziano a essere molti, la struttura inizia ad assumere un aspetto diverso, dato che dietro alle lastre di marmo c'è la struttura grezza. Parte di questo materiale è stato già riutilizzato per la pavimentazione del riqualificato marciapiede del lungomare sud.

Da definire ancora quale sarà il futuro degli altri pannelli smontati.

Nel frattempo proseguiranno i lavori e una volta terminati il tribunale sarà di fatto "spogliato" della sua copertura esterna.