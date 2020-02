Il Treno Verde di Legambiente farà tappa anche a Pescara

Farà tappa anche a Pescara il Treno Verde di Legambiente, per sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica sulla questione dei cambiamenti climatici e dell'impatto che stanno avendo e che potranno avere sull'ecosistema globale. Si chiama "Change Climate Change" l'iniziativa che porterà il convoglio da sud a nord, dal 17 febbraio al 1 aprile.

A Pescara, appuntamento il 9 e 10 marzo. L'iniziativa è promossa da Legambiente e dal gruppo Fs Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Non solo informazione, ma anche educazione al rispetto dell'ambiente con comportamenti da mettere in campo quotidianamente per bloccare i cambiamenti climatici. Sul web è stata aperta la piattaforma "Change Climate Change" dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni e dati scientifici che dimostrano come i cambiamenti climatici stanno già portando conseguenze pesanti ed evidenti, ed in un futuro non molto lontano potrebbero diventare irreversibili.

Le tappe del Treno Verde saranno: