Niente treno per il coordinatore Fiab Odoardi per tornare a Pescara: "Non c'è posto per la bici"

Disavventura per il coordinatore Abruzzo Molise della Fiab Odoardi, che mercoledì 14 luglio non è potuto salire su un treno regionale in partenza da Pineto e diretto a Pescara, in quanto non c'era posto per la sua bicicletta. Odoardi ha spiegato che la capotreno gli ha negato la salita in quanto non c'era posto per un'altra bici essendo già occupati i due stalli a disposizione. Si trattata del treno delle 19,40 diretto in città.

Alla fine, il coordinatore che aveva raggiunto la Torre di Cerrano per la cerimonia di consegna degli attestati "Comuni ciclabili” di Fiab è riuscito a prendere un treno un'ora dopo, anche in questo caso riscontrando difficoltà per la salita del mezzo e per il viaggio.

Odoardi ha preso spunto dalla vicenda per una riflessione sulla questione della mobilità sostenibile in Abruzzo, e delle campagne di promozione fatte dalla Regione sulla possibilità di viaggiare sui treni con le proprie bici per i turisti o per semplici cittadini e pendolari:

Ho immaginato al mio posto un turista straniero, quello che tutti auspichiamo possa venire il prima possibile a popolare le piste ciclabili costiere e interne, affascinato dall’idea di poter andare di qual e di là senza porsi il problema delle distanze o della fatica del rientro perché c’è il treno. Ecco, l’ho immaginato rimanere basito e abbastanza contrariato davanti ad una porta di un treno che lo lascia a piedi perché la terza bici sul treno non può salire!

Non posso né voglio giudicare la capotreno che ha ritenuto regolare i proprio diniego: poco mi interessa. E’ il sistema nel suo complesso che pone problemi di affidabilità, proprio adesso che si sta spingendo a tutta sul pedale del cicloturismo sostenibile (che fa subito a diventare di massa), ma anche della mobilità nuova, soprattutto intermodale.

Secondo il coordinatore, la Regione non è preparata per offrire una domanda soddisfacente oltre alla questione dei pochi stalli per bici a disposizione sui singoli convogli e quella relativa al ticket di viaggio gratuito per il mezzo a due ruote che spesso non viene emesso.

