Fermo alla stazione di Pescara il treno Intercity Milano-Taranto per un controllo tecnico

Disagi per i passeggeri del treno Intercity 605 Milano Centrale-Taranto che è fermo nella stazione di Pescara per un controllo tecnico.

Il convoglio è nello scalo ferroviario pescarese dalle ore 14:05 e non è ancora ripartito.

Il treno era partito questa mattina alle ore 7:05 dal capoluogo lombardo e l'arrivo a Taranto è previsto alle ore 18:26 ma al momento (ore 15:30) è bloccato nella stazione della nostra città.