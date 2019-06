Trenitalia, dal 9 giugno in vigore l'orario estivo: le novità

Entrerà in vigore a partire dal 9 giugno l'orario estivo di Trenitalia, con 190 nuove fermate e nuovi treni anche lungo la linea adriatica. Fra le fermate estive, in Abruzzo, troviamo Giulianova e Vasto per i Frecciabianca estivi, mentre non ci saranno fermate aggiunte su Pescara.

Saranno attivati infatti 46 treni per la costa adriatica nei week end estivi, con dueFrecciarossa in più Milano-Ancona e due nuovi Frecciargento Bolzano-Ancona.

Sono in tutto, a livello nazionale, 289 leFrecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity (giorno e notte) e fino a

36 FrecciaLink, a cui si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight che copriranno il territorio nazionale durante il periodo estivo.