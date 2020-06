Tornano i treni verso le altre regioni e aumentano i passeggeri nella stazione di Pescara

La stazione centrale di Pescara è tornata a essere più viva rispetto alle scorse settimane grazie al ripristino dei treni interregionali e a lunga percorrenza.

Infatti a partire dalla giornata odierna, mercoledì 2 giugno, sono possibili gli spostamenti tra le regioni in questa fase 3 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Come riferisce Ansa Abruzzo, già nella mattinata odierna si registra un aumento di persone in arrivo e in partenza dallo scalo ferroviario.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polfer e gli uomini della protezione civile. Da oggi aumentano anche le Frecce e gli Intercity in circolazione lungo la linea ferroviaria adriatica.

Tornano infatti in circolazione altri quattro Frecciabianca:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

8803 Milano (7:35) - Bari (15:27) con fermata intermedia a Pescara Centrale alle 12:47;

8815 Venezia (14:52) - Lecce (23:45) con fermata in Abruzzo a Pescara alle 19:47;

8816 Lecce (7:06) - Venezia (16:08) con fermata a Pescara Centrale alle 11:10;

8830 Bari (16:30) - Milano (00,30) con fermata a Pescara alle 19,10.

Questi quattro treni vanno ad aggiungersi ai quattro già in circolazione dal 18 maggio. Sempre da oggi viaggeranno 130 treni regionali e interregionali, pari al 80% del traffico ordinario pre emergenza.